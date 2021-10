La polémique repart sur Polanski, en tête des nominations aux César

Thriller historique sur l'affaire Dreyfus avec Jean Dujardin, récompensé par le Grand prix du jury à Venise, "J'accuse" est en lice pour douze prix pour les récompenses suprêmes du cinéma français, notamment dans les catégories reines de la meilleure réalisation et du meilleur film.

Il est suivi par "Les Misérables" de Ladj Ly, film coup de poing sur les banlieues, et "La Belle époque" de Nicolas Bedos, avec onze nominations chacun, puis "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma, histoire d'amour interdite entre deux femmes aux destins opposés au XVIIIe siècle, avec dix nominations.

Interrogé sur les nominations obtenues par Polanski, le président de l'Académie des César Alain Terzian a affirmé que les César n'étaient "pas une instance qui doit avoir des positions morales". "Sauf erreur de ma part, 1,5 million de Français sont allés voir son film. Interrogez-les".

Mais l'annonce des nominations a aussitôt relancé la polémique sur le cinéaste franco-polonais de 86 ans, qu'une partie de l'opinion publique et les féministes n'acceptent plus de voir honorer.

Toujours poursuivi par la justice américaine dans le cadre d'une procédure pour détournement de mineure lancée en 1977, Roman Polanski est visé par une nouvelle accusation de viol de la Française Valentine Monnier, qu'il conteste.

Cette photographe française affirme avoir été frappée et violée par Polanski en 1975 en Suisse quand elle avait dix-huit ans. Son témoignage s'ajoute aux accusations d'autres femmes ces dernières années, pour des faits prescrits.

Appel à manifester

Après la conférence de presse des César, une multitude de réactions sont apparues sur les réseaux sociaux, alors que le sujet Polanski était dans les principales tendances sur Twitter.

"12 nominations pour le film +J'accuse+ de Polanski ! 12 comme le nombre de femmes qui l'accusent de viols! Honte @Les César", a Twitté l'association Osez le féminisme.

"C'était bien la peine de soutenir Adèle #Haenel, pour ensuite applaudir et célébrer #POLANSKI, #violeur #pedocriminel en cavale", a-t-elle ajouté, avant d'appeler à manifester devant la salle Pleyel, où se tiendra le 28 février la 45e cérémonie des César, présidée par l'actrice Sandrine Kiberlain.

"RDV salle Pleyel, nous y serons comme devant la Cinémathèque en 2017 !", où des féministes avaient manifesté contre une rétrospective consacrée au cinéaste, ont-elle dit.

En 2017, les César avaient déjà été au coeur d'une controverse concernant le réalisateur, qui avait dû renoncer à présider la cérémonie sous la pression des féministes.

Haenel et Dujardin nommés

Son film "J'accuse" a suscité de multiples remous depuis l'annonce de sa sélection pour la Mostra de Venise en septembre, vivement critiquée par les féministes.

Le film a ensuite connu une sortie compliquée en France en novembre, des manifestants ayant bloqué des séances et appelé à le boycotter, même s'il a attiré le public avec 1,52 million de spectateurs.

Ce sujet est d'autant plus sensible que le monde du cinéma a été secoué en novembre par les déclarations de l'actrice Adèle Haenel, qui a accusé le réalisateur Christophe Ruggia d'"attouchements" et de "harcèlement" quand elle était adolescente. Celui-ci a été mis en examen à la mi-janvier pour agressions sexuelles par un juge d'instruction parisien.

Adèle Haenel, qui avait trois films à Cannes en 2019, figure d'ailleurs parmi les nommées pour le César de la meilleure actrice pour "Portrait de la jeune fille en feu" aux côtés, entre autres, de sa partenaire dans le film Noémie Merlant, d'Eva Green dans "Proxima" ou de Karin Viard dans "Chanson douce".

Du côté des hommes, Jean Dujardin est en lice pour son rôle du lieutenant-colonel Georges Picquart dans "J'accuse", face notamment à Daniel Auteuil dans "La Belle époque" ou Vincent Cassel et Reda Kateb dans "Hors normes".

L'an dernier, les César avaient couronné le film choc sur les violences conjugales "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand, et les acteurs Alex Lutz et Léa Drucker.