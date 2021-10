La Hague. Orano recrute 600 personnes en 2020

Le directeur d'Orano La Hague Pascal Aubret s'est félicité des performances de l'usine de traitement et de recyclage des combustibles usés des réacteurs nucléaires lors de ses vœux formulés le lundi 27 janvier. Parmi les avancées de l'année écoulée, la progression de 32 % du démantèlement de l'ancienne usine UP2-400. Mais aussi l'arrivée de six nouveaux évaporateurs fabriqués par Témis. Ces évaporateurs sont "conçus pour une durée de fonctionnement de trente ans", selon l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Leur raccordement débutera en 2022-2023.

Voeux au territoire de @AubretP : le site @Oranogroup de la Hague a dépassé ses objectifs de production en 2019 avec 1213 tonnes de combustibles traitées. #recyclage pic.twitter.com/vEMHXM9a6p — Orano la Hague (@OranolaHague) January 27, 2020

Premier employeur industriel de Normandie

Actuellement 5 000 personnes travaillent sur le site d'Orano La Hague (5 200 sur l'ensemble de la Normandie) et 600 personnes devraient être recrutées en 2020 sur l'ensemble du groupe. Un chiffre similaire à l'année précédente, avec plus de 400 contrats signés en CDI. Des profils d'ingénieurs, de techniciens, ou d'opérateurs sont recherchés… Enfin, Pascal Aubret s'est engagé à mener une "démarche de responsabilité sociale", à l'échelle du groupe Orano, pour lutter contre le réchauffement climatique et les objectifs de développement durables définis par l'ONU.