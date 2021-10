Kobe Bryant, l'enquête se poursuit au milieu des hommages

Après ceux de Donald Trump et de son prédécesseur à la Maison Blanche Barack Obama, du monde du sport et de millions d'anonymes à travers la planète, les hommages se poursuivaient pour saluer la mémoire de la légende de la NBA, cinq fois sacré sous le maillot jaune et violet des Los Angeles Lakers.

"Il m'a fallu des heures pour trouver quoi écrire et mes mots ne suffiront pourtant jamais à décrire ce que je ressens après la disparition tragique de Kobe", a partagé lundi matin sur Instagram l'ancien footballeur anglais David Beckham, qui assistait régulièrement aux matches des Lakers lorsqu'il évoluait dans le championnat nord-américain.

Alors que l'heure était encore à la tristesse et au recueillement, les enquêteurs s'évertuaient à éclaircir les circonstances du drame, qui ont coûté dimanche la vie à la star de 41 ans, à sa fille de 13 ans, grand espoir du basket féminin américain, ainsi qu'à sept autres personnes.

Alex Villanueva, le shérif du comté de Los Angeles, a prévenu que l'enquête "pourrait prendre du temps", tout en appelant les fans à ne pas se rendre sur les lieux du sinistre, difficilement accessibles dans les collines escarpées de Calabasas, au nord-ouest de la deuxième ville des Etats-Unis.

L'hélicoptère à bord duquel se trouvait Kobe Bryant, un Sikorsky S-76B, s'y est écrasé peu avant 10H00 heures locales (18H00 GMT) alors qu'un épais brouillard enveloppait la région.

Manque de visibilité

Selon les premiers éléments de l'enquête relayés par les médias américains, les données de vol font état de difficultés apparues alors que l'engin survolait le zoo de Los Angeles.

Le pilote aurait alors été averti qu'il volait trop bas. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère a semble-t-il heurté une colline haute d'environ 520 mètres, avant de prendre feu.

L'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (NTSB) a annoncé avoir dépêché une équipe de 18 personnes en Californie pour participer à l'enquête aux côtés du régulateur américain de l'aviation, la FAA.

Autorités et experts semblent pour l'heure privilégier la piste météorologique plutôt que d'éventuels problèmes mécaniques.

Interrogée par l'AFP, la police de Los Angeles (LAPD) a indiqué que le manque de visibilité était tel que ses propres hélicoptères avaient été laissés au sol en matinée.

Construit en 1991, l'hélicoptère appartenait à la compagnie privée de transport Island Express et pouvait accueillir jusqu'à deux membres d'équipage et 12 passagers.

"La probabilité d'une grave défaillance des deux moteurs de cet engin est quasi nulle", a confié au Los Angeles Times un ancien pilote de la compagnie Island Express, Kurt Deetz, qui a transporté à plusieurs reprises Kobe Bryant, un "grand professionnel".

Selon l'Association locale des opérateurs d'hélicoptères, Island Express, habituée à transporter des célébrités dans la région de Los Angeles, "a toujours fait de la sécurité sa priorité numéro un".

Kobe Bryant était l'un des sept joueurs de l'histoire de la NBA, le championnat nord-américain de basket-ball, à avoir inscrit plus de 30.000 points durant sa carrière.

Le quintuple champion NBA avait également glané deux médailles d'or olympiques en 2008 et 2012 avec les Etats-Unis.

Fleurs, bougies, maillots... Ses fans continuaient de se recueillir lundi devant le Staples Center de Los Angeles, qui devait accueillir mardi soir le derby entre sa franchise historique des Lakers et celle, rivale, des Clippers.

Son héritier sous le maillot des Lakers, LeBron James, n'avait pas encore lundi matin joint sa voix à la pluie d'hommages qui continuait d'affluer à travers le monde.