Elbeuf. La Chandeleur à la Fleur de sel à Elbeuf

La Fleur de sel de Dominique Isingrini, propose depuis 6 ans, galettes salées et crêpes sucrées à base de produits frais fermiers, dans un cadre atypique, façade en colombages et murs de pierres. "La cuisine ouverte me permet de pouvoir échanger avec mes clients et permet une transparence quant à la qualité des produits", explique le chef. Côté crêpe, "la plus courante est la caramel au beurre salé, mais notre spécialité est d'associer des parfums inattendus tels que la glace au thym, avec du caramel et de la chantilly maison à la bergamote".