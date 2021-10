Podcast. Le mystère de la maison du docteur Godard

Le journaliste et auteur de très nombreux ouvrages, Philippe Bertin, ouvre ses carnets personnels d'enquêtes pour Tendance Ouest. La couverture du premier carnet du "tintin" normand est de couleur rouge sang. Philippe Bertin est retourné sur les lieux des grands faits divers, parfois irrésolus à ce jour, qui ont marqué la Normandie. Les deux premiers épisodes de ce podcast exclusif pénètrent dans la maison du Docteur Godard, à Tilly-sur-Seulles (Calvados).Le 1er septembre 1999, Le Docteur Yves Godard embarque de Saint-Malo avec ses enfants, Camille et Marius, à bord d'un voilier de location. On ne le reverra plus jamais. Dans la maison familiale, les gendarmes retrouvent des traces de sang de l'épouse du Docteur.

Ecoutez ICI les deux premiers épisodes du podcast "Scènes de crimes en Normandie".