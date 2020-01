Ouistreham. Alcool et violence : dernière chance pour un prévenu connu de la justice

Le 25 octobre dernier, les gendarmes sont appelés pour un homme alcoolisé et excité qui aurait un litige avec un des clients dans un bar de Ouistreham. Le prévenu, un Mahorais de 35 ans, se débat et profère des menaces. Les gendarmes parviennent non sans mal à l'interpeller. Au passage, ils trouvent au sol un taser que l'homme reconnaît avoir acheté le jour même. À la barre du tribunal correctionnel de Caen, le mercredi 22 janvier, il est beaucoup plus calme et explique qu'il n'a rien fait, qu'il respecte beaucoup la loi. "On ne peut pas dire cela, Monsieur, puisque vous avez été condamné à sept reprises" lui répond la présidente. Néanmoins, elle prend le temps de lui expliquer qu'il a indéniablement un problème avec l'alcool et l'impulsivité et qu'il serait temps qu'il le gère. "C'est peut-être votre dernière chance" ajoute-t-elle. Si la procureure requiert six mois d'emprisonnement dont trois avec sursis et mise à l'épreuve, le tribunal opte pour une peine de six mois avec sursis et 140 heures de Travaux d'Intérêt Général, avec obligation de travail et de soins pour alcool et violence.