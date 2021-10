La Grèce sur le point d'être présidée pour la première fois par une femme

Cheveux noirs coupés au carré et petites lunettes rondes, l'actuelle présidente du conseil d'Etat, fervente défenseuse de l'environnement, devrait être élue dès le premier tour du scrutin, sur proposition du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, par au moins 260 députés sur 300, du jamais vu pour l'élection présidentielle grecque.

Ekaterini Sakellaropoulou est la candidate de "l'unité" et du "progrès" ainsi présentée par le chef du gouvernement conservateur, qui l'a habilement choisie à ce poste car elle transcende les divisions partisanes traditionnelles.

A peine son nom a-t-il surgi le 15 janvier lors d'une allocution télévisée solennelle de Kyriakos Mitsotakis que la candidate a d'emblée fait consensus dans une société pourtant singulièrement patriarcale, en queue du peloton européen en matière de parité.

"Le moment est venu que la Grèce s'ouvre sur l'avenir", a plaidé le Premier ministre conservateur. Il avait été critiqué dès sa prise de fonctions en nommant deux femmes ministres seulement dans son gouvernement.

"Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, la société grecque est encore marquée par la discrimination contre les femmes", a-t-il reconnu. Mais "cela change désormais, en commençant par le sommet".

Dans un pays où une femme sur cinq est au chômage, Mme Sakellaropoulou avait déjà ouvert une brèche en devenant la première femme à la tête de la plus haute cour du pays en octobre 2018, sur proposition du Premier ministre d'alors, Alexis Tsipras.

"Valeurs progressistes"

"Elle a toujours vigoureusement servi la justice, la protection des droits individuels et la neutralité religieuse de l'État. Son élection récompensera les valeurs progressistes qu'elle a défendues en tant que juge", s'est félicité le chef de l'opposition de gauche, qui s'est rangé pour ce vote derrière son rival de droite.

Diplômée de droit constitutionnel et de droit de l'environnement à Athènes et à Paris-Sorbonne, cette juge et fille de juge de la Cour suprême a défendu les droits des réfugiés, des minorités et les libertés civiles.

Mais elle s'est surtout distinguée dans des dossiers de protection de l'environnement, tout en veillant à préserver l'investissement dans une Grèce frappée par une décennie de crise. Elle a été d'ailleurs critiquée pour avoir défendu un projet d'investissement controversé d'une compagnie minière canadienne dans le Nord du pays.

Dans un pays qui sort à peine la tête de l'eau, son élection pour un mandat de cinq ans est considérée comme un atout pour le gouvernement conservateur, qui table sur l'énergie verte pour redresser la Grèce.

Sans appartenance politique, cette féministe, divorcée et mère d'un enfant, passera facilement des plus hautes fonctions de la justice à celles de l'Etat.

"Esprit de consensus"

Elle est assurée de réunir, dès le premier tour, plus des 200 suffrages exigés pour succéder au président conservateur Prokopis Pavlopoulos, dont le mandat expire en mars.

Les formations politiques représentées au Parlement grec ont annoncé qu'elles voteraient, dans leur grande majorité, en sa faveur.

Sauf absentéisme, la magistrate peut ainsi compter sur les suffrages des 158 députés du parti conservateur au pouvoir Nouvelle Démocratie, des 86 élus de Syriza, le parti de gauche de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, et des 22 députés du mouvement de centre-gauche Kinal.

"Cette nomination est une réussite significative et stratégique qui ouvrira de nouvelles perspectives à l'avenir", écrit l'éditorialiste Elias Maglinis dans le quotidien conservateur Kathimerini.

"D'un côté, elle désarme l'opposition mais, plus important encore, elle apporte un esprit de consensus indispensable en ces temps difficiles de politique étrangère", estime-t-il, en référence aux tensions actuelles avec la Turquie voisine sur les questions d'exploration énergétique, de frontières maritimes et de flux migratoire.

Doté de fonctions essentiellement symboliques, le chef de l'Etat et des forces armées a, selon la Constitution hellénique, le pouvoir de déclarer la guerre, mais uniquement sous la supervision du gouvernement.