Coupe de la Ligue: Lyon et Paris sur tous les fronts

Rançon du succès, le calendrier du mois de janvier est si dense que les deux clubs français encore engagés en Ligue des champions doivent enchaîner trois matches en une semaine.

Pour l'OL, la série a débuté samedi en Coupe de France à Nantes et elle s'étirera jusqu'à dimanche avec la réception de Toulouse en Ligue 1. Entre temps, il y aura donc un choc mardi à domicile face aux Dogues lillois emmenés par Boubakary Soumaré et Victor Osimhen, actuels cinquièmes du Championnat de France.

Venu à Lyon "pour gagner des titres", l'entraîneur Rudi Garcia ne voudra pas galvauder une compétition que l'OL n'a gagnée qu'une seule fois, en 2001, et qui va disparaître en fin de saison.

Va-t-il de nouveau faire confiance à l'attaquant de 16 ans Rayan Cherki, étincelant ce week-end avec deux buts, deux passes décisives et un penalty provoqué à Nantes (4-3)? Ou choisira-t-il de replacer le jeune dribbleur sur le banc des remplaçants, pour faire retomber l'engouement médiatique entourant le phénomène formé au club?

Son homologue du PSG, Thomas Tuchel, s'est lui payé le luxe de reposer ses pépites Neymar et Kylian Mbappé, dimanche en Bretagne, lors de la qualification en huitième de finale de Coupe de France contre Lorient, club de Ligue 2 (1-0).

Mercredi à Reims, face à la seule équipe l'ayant battu cette saison au Parc des Princes (2-0 fin septembre en championnat), le technicien allemand fera peut-être encore tourner son effectif en prévision du choc à Lille dimanche en Ligue 1.

Laissés sur le banc à Lorient, Neymar et Mbappé seront cependant à disposition de l'entraîneur, comme probablement Marquinhos et Thomas Meunier restés aux soins ce week-end. La présence d'Edinson Cavani, légèrement blessé et désireux de quitter Paris cet hiver, reste très incertaine.

Programme des demi-finales de Coupe de la Ligue:

Mardi:

(21h10) Lyon - Lille

Mercredi:

(21h00) Reims - Paris SG