Le Havre. Il détruit son Audi en voulant faire la course

Un accident très spectaculaire. Samedi 18 janvier, vers 22 h 10, une équipe canine de la police du Havre est en patrouille sur le quai Colbert. Elle entend un énorme bruit. Le véhicule est percuté par des projectiles. Les policiers ne se rendent pas compte immédiatement de ce qu'il vient de se passer. En face d'eux, une Audi S6 se trouve sur le terre-plein central. Le véhicule est complètement détruit. La voiture a couché des arbres, des lampadaires et a explosé le parapet en béton. Par chance, le conducteur de 35 ans n'est pas blessé, mais alcoolisé. En garde à vue, il reconnaît avoir "bêtement" fait la course avec une 208 GTI (non retrouvée), à près de 150 km/h. L'homme se présentera au tribunal pour y plaider coupable le 25 mai prochain.