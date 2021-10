Santé. Le mal du siècle s'appelle-t-il  “dépression saisonnière” ?

L'idée vient des États-Unis : le lundi 20 janvier serait le Blue Monday, jour le plus déprimant de la “dépression saisonnière” censée toucher une personne sur cinq. Notre horloge biologique dépendant d'une zone du cerveau très sensible à la lumière et située derrière les yeux, le moral serait physiologiquement lié à la luminosité diurne et à l'ensoleillement, ce qui nous rendrait allergiques à l'hiver : manque d'énergie, humeurs noires, compulsion alimentaire,surpoids, somnolence, baisse du système immunitaire… Remède américain pour lutter contre ces menaces : prendre des anti-dépresseurs et acheter un matériel de luminothérapie – autrement dit une grosse lampe mais en plus cher. Remède des psys français : se secouer et faire du sport.