Hockey/Glace- Division 1. Rien ne sera facile pour les Drakkars de Caen 

Si on ne parle pas de montée mais seulement de passage dans les play-offs d'accession, la réalité reste la même : le championnat de D1 n'épargne aucune erreur. À Nantes le samedi 18 janvier dernier, battus 3-2 dans les dernières minutes, les Drakkars l'auront appris à leurs dépens : "Il y a eu trop de pertes de palet, regrettait Luc Chauvel après coup. C'est comme ça qu'on perd. Nantes mérite sa victoire. On est tombé sur une équipe meilleure que nous ce soir, plus solide que nous. Leur défaite chez nous leur restait à travers la gorge". Toujours solides pensionnaires du podium, les Caennais en sauront plus dans une semaine. Ils auront en effet affronté coup sur coup Dunkerque (21 janvier) et Brest à l'extérieur, samedi 25 janvier.