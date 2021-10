Coupe de France. Lille met fin à l'aventure de Gonfreville l'Orcher

Le match

Une première mi-temps marquée par une nette domination de la part de Lille, un écart logique entre ces deux formations. Pas de grosses occasions pour les Gonfrevillais, mais tout de même quelques bonnes situations. Notamment dès la 6e minute, Mouhadi Thioubou effectue un bon centre mais ne trouve personne. Puis, à la 26e minute, le coup-franc d'Amine Abdellaoui, auteur d'une excellente première période, trouve le mur. Thioubou reprend d'une puissante frappe mais celle-ci ne donne rien.

De son côté, Lille enchaîne les occasions. À la 10e minute, Remy a failli ouvrir le score d'un superbe retourné mais Yoann Blin réalise une magnifique parade. À la 46e, autre grosse occasion pour le LOSC mais le portier gonfrevillais repousse un énième coup franc, tiré par Jonathan Ikoné. Bien organisés, les Rouges et Noirs tiennent en échec l'ogre lillois. Les deux formations rentrent au vestiaire dos à dos, ce qui est déjà un bel exploit pour Gonfreville.

Loïc Remy met fin au rêve de Gonfreville

Dans un stade Océane en fête, les Gonfrevillais entament leur seconde période avec autant d'envie mais rapidement l'étau lillois se resserre sur la défense adverse. À la 59e, les Rouges et Noirs tentent une percée, en vain. 69e minute, Loïc Remy ouvre le score pour Lille sur un ballon en profondeur qu'il arrive à redresser au dernier moment (0-1). A la 74e minute, Osimhen a failli doubler la marque mais c'est sauvé de justesse sur la ligne par Kevin Auzou. La fatigue se ressent dans les jambes des joueurs normands, la défense des locaux est sous pression. Blin sauve une fois de plus son camp à la 83e minute et maintien l'espoir jusqu'au break réalisé par les Nordistes. Le Nigérien Osimhen lobe Blin et double la mise à la 90e minute. Lille s'impose et met fin au rêve du Petit Poucet normand (0-2).

Les buts

Gonfreville l'Orcher : 0 - Lille : 2

69e : Loïc Remy

90e : Victor Osimhen

La fiche

ESMGO : Blin, Demba, Abdellaoui, Percepied, Auzou, Bangala, Dodard (Cap) (75e Abdelkader Berrehil), Nourou, Mendy (84e Diallo), Hamouda (Mankour), Thioubou. Entr : Rachid Hamzaoui

LOSC: Maignan, Embalo Djalo, Bradaric (49e Mandava), Andre, Soumaoro, Da Rocha Fonte (Cap), Bamba, Da Silva Rocha, Remy, Ikone (88e Sanchez), Araujo (61e Osimhen). Entr : Christophe Galtier