Cahagnes. Prison ferme pour l'arnaqueuse du Bon Coin

On nous le dit et répète : la méfiance est de mise dans les annonces en ligne de sites comme Le Bon Coin. Et pourtant, de nombreux particuliers se laissent encore piéger ! Fin 2016, une Cahagnaise de 40 ans a "besoin d'argent". Qu'à cela ne tienne, elle poste sur le célèbre site un robot ménager à 350 euros et le vend… trois fois. Elle encaisse les sommes mais, évidemment, n'envoie pas l'appareil. Deux victimes portent plainte. La vendeuse est visiblement coutumière de ce genre de transactions puisque son casier judiciaire comporte cinq mentions pour notamment des faits du même ordre. À l'audience qui statue sur son cas, mardi 14 janvier, au tribunal correctionnel de Caen, le parquet évoque même d'autres dossiers en cours, qui impliqueraient pas moins de vingt-huit victimes. "Cette personne, n'a pas eu pour autant l'intelligence de créer un faux compte ! remarque-t-il, il est, par ailleurs regrettable qu'elle ne soit pas présente aujourd'hui". Il requiert donc à l'encontre de Magali Fournier-Reffay six mois d'emprisonnement. Le tribunal a suivi sa réquisition.