Falaise. Vitesse, alcool, cannabis et conduite sans permis : un récidiviste condamné

Lundi 6 janvier, 23h30. Jérôme Lepleux, 27 ans, en provenance de Lisieux, est arrêté à Falaise à une vitesse excessive au volant d'une BMW. Il est sous l'emprise de cannabis et d'alcool (1,7 g/l) et conduit sans permis. Le prévenu, jugé en comparution immédiate à Caen le vendredi 10 janvier, semble englué dans la récidive. Il totalise déjà vingt-trois condamnations et cinq ans de prison cumulés. "Je suis en train de me reprendre" plaide l'homme qui vient de créer une micro-entreprise (dans le secteur automobile !) et dit avoir toutes les conditions pour rentrer dans le droit chemin : "une petite maison, une petite copine". Le président du tribunal l'arrête net : "Monsieur, même les tueurs en série ont une petite maison, une petite copine…". "Que faudrait-il pour que vous arrêtiez de faire toujours les mauvais choix ?" l'interroge l'assesseure. Peut-être une condamnation de plus ? Celle du jour est de 24 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve, avec obligation de soins et de travail. Il a interdiction de repasser le permis durant huit mois. Il a été conduit en prison.