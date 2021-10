Calvados. Détruite, l'entreprise Daligault retrouve des locaux sur la Presqu'île

Il ne restait plus que des cendres de l'entreprise Daligault située dans la zone industrielle de Carpiquet le vendredi 10 janvier au matin. Ravagée par un incendie, l'entreprise laissait 35 salariés en chômage technique. Une solution temporaire a rapidement été trouvée. Le personnel administratif est hébergé sur le site de Viria, autre société qui appartient au même groupe. Les locaux se trouvent sur la Presqu'île de Caen, à côté de la Minoterie, proche du Cargö et du tribunal de police. "On a libéré six bureaux, une salle de réunion ainsi qu'un hangar pour stocker le matériel", indique Jean-Michel Juaneda, président de Daligault et directeur général de Viria. Une grande partie du matériel d'outillage avait été rachetée vendredi pour redémarrer l'activité. Dans l'incendie, 14 véhicules étaient aussi partis en fumées. "Sept à huit camionnettes sont prêtées par Viria et Climafroid. Il manque encore cinq à six véhicules", ajoute-t-il en espérant être à 100 % avant la fin de la semaine. Une partie des données informatiques a été récupérée par une sauvegarde extérieure.