Cherbourg-en-Cotentin. La collecte des ordures n'est pas assurée

La Communauté d'agglomération du Cotentin (CAC) a informé que la déchetterie et le quai de transfert des ordures ménagères de Tourlaville étaient fermés ce mardi 14 janvier et inaccessibles aux usagers et aux camions de collecte. Les ordures ménagères des secteurs de Cherbourg-en-Cotentin, Digosville, Bretteville et le Mesnil-au-Val n'ont donc pas pu être collectées. En cause, la reconduction de la grève des opposants à la réforme des retraites, mobilisés depuis jeudi 12 janvier.

"Nous demandons aux usagers, dans la mesure du possible, de ne pas déposer leurs sacs d'ordures ménagères sur la voie publique afin de limiter les risques d'insalubrité. Les usagers peuvent déposer leurs emballages recyclables et le verre dans les colonnes enterrées, si ces dernières ne sont pas pleines. Si c'est le cas, nous vous rappelons que le dépôt sauvage d'ordures ménagères est passible d'une amende", a précisé la Communauté d'agglomération du Cotentin.