Falaise. Le personnel de l'hôpital lance une vidéo choc pour appeler au secours

Un SOS d'1 minute 30. C'est ce qu'a lancé une trentaine de membres du personnel soignant de l'hôpital de Falaise le dimanche 12 janvier, via une vidéo choc. Tournée en une journée, elle a réuni des professionnels de tous les services afin de dénoncer la détresse dans les hôpitaux publics. "Si vous ne faites rien, voici la place qui m'attendra", tels sont les mots prononcés par un soignant dans une housse mortuaire au début de la vidéo. Puis, on peut lire un "SOS" dessiné par les civières. Cette ambiance macabre a été réfléchie. "On voulait un message choc pour être écoutés, explique un infirmier des urgences. Avant de parler de travail, il y a un humain derrière chaque soignant. Si on continue comme ça, on court à la catastrophe."

"Cette santé part en vrille"

Pénurie de médecins, suppression de lits, restrictions budgétaires… Telles sont les revendications d'un bon nombre de centres hospitaliers en France. Cette vidéo a pour vocation de toucher les instances au niveau national. Une pétition a également été lancée, elle compte aujourd'hui plus de 3 000 signatures.