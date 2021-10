Le Havre. Cérémonie des vœux, perturbée : plainte du maire

"Les manifestants ont envahi les salons de l'Hôtel de Ville et procédé à de nombreuses dégradations. Ils ont montré leur mépris du pacte républicain et du vivre ensemble, c'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte", a indiqué Jean-Baptiste Gastinne, maire Les Républicains du Havre (Seine-Maritime) dans un tweet posté samedi soir 11 janvier 2020. "Environ 150 manifestants" opposés à la réforme des retraites avaient mené vendredi 10 janvier, cette action, après avoir "forcé la grille d'accès" de la mairie, avait indiqué la municipalité qui avait fait état de "dégradations", et indiqué que "l'état des salons ne permettait pas d'organiser la cérémonie prévue".

Les manifestants affirmaient être venus "présenter leurs vœux" au maire "à la hauteur de leur mécontentement", avait expliqué à l'AFP Sandrine Gerard, secrétaire de l'union locale CGT du Havre. "Il n'était plus possible d'organiser la cérémonie. Les salons étaient en désordre. Certaines personnes se sont servies dans les petits fours et les bouteilles d'alcool", a précisé la municipalité SénoMarine.