Rouen. Les Lions passent juste à côté de la victoire

Le vendredi 10 janvier 2020, les Lions du Rouen Normandie Rugby recevaient Colomiers pour la 16e journée de championnat de Pro D2.

Un bon début de rencontre…

Dès le début de la rencontre, Colomiers impose son jeu et pousse les Rouennais dans leur zone. Mais, grâce à une pénalité, c'est Rouen qui ouvre le score à la 12e minute.

A la 32e minute, les Rouennais marquent un essai et prennent un peu d'avance qu'ils garderont jusqu'à la mi-temps (11-6).

… mais un faux-pas fatal en fin de rencontre

À la reprise, les choses s'accélèrent à coup d'essais dans les deux camps. Et les derniers instants sont cruciaux pour les deux équipes: à la 74e minute, les Rouennais marquent un essai et prennent dix points d'avance (29-19). Mais à la 79e, Colomiers revient à porter de tir et Rouen est réduit à 14 à cause d'un carton jaune. Colomiers profite de la supériorité numérique pour marquer l'essai qui lui donne la victoire.

En avance à la mi-temps, les Rouennais se font coiffer dans les derniers instants et s'inclinent une nouvelle fois (29-33) face à Colomiers et manquent l'occasion de revenir sur l'équipe d'Aurillac. Au classement, les Rouennais stagnent toujours à la 15e place avec 20 points (quatre victoires pour 12 défaites) et sont toujours dans la zone de relégation.

La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 17 janvier à l'extérieur, face à Valence-Romans, la lanterne rouge de ce championnat.