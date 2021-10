Seine-Maritime. Un accident de la route fait deux blessés graves dans le pays de Bray

Deux voitures se sont percutées par l'avant à une intersection à Sainte-Geneviève, dans le pays de Bray, ce jeudi 9 janvier vers 14 h 30. Deux personnes ont été grièvement blessées : une femme de 42 ans, prise en charge par l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile, et un garçon de 11 ans. Ils ont été évacués vers le CHU de Rouen, leur pronostic vital non engagé. Quatre autres personnes ont été plus légèrement touchées. 17 pompiers avec sept engins sont intervenus sur l'accident.

La circulation a été interrompue le temps de l'intervention, qui a duré plus de deux heures.