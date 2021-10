Rouen. La Coupe de France, ce cadeau de bienvenue dans la nouvelle année 

Chaque année depuis 1917, c'est la même histoire. L'histoire de joueurs de football amateurs ou presque, qui s'offrent des duels face à des joueurs professionnels qui touchent des sommes astronomiques pour jouer au football. David contre Goliath, le titre fait la une de tous les journaux du pays car tout le monde attend que le gros tombe le temps d'une partie de football dans le piège du petit, souvent porté par toute une région. En Normandie justement, les dernières années nous ont particulièrement gâtés. Quevilly en finale en 2012, Granville et Avranches en 2016 et 2017 en quart de finale, Caen en demi-finale en 2018, les aventures entre les clubs de la région et celle qu'on appelle "La Vieille Dame" ont été nombreuses et toutes sans exception, restent dans la grande histoire du football. Cette année encore, que vous soyez amateurs de football ou pas, que vous habitiez dans la Manche avec Granville qui s'apprête à recevoir l'OM ou en plein centre-ville de Rouen avec des Diables Rouges du FCR qui feront tout pour s'offrir le scalp d'une nouvelle équipe de L1 après Metz, lundi soir dernier, vous avez et allez forcément entendre parler de cette fameuse Coupe de France qui génère tant de belles histoires, tant de passion, tant de communion et tant de joie. Et personne dans ce début d'année 2020, ne peut se faire l'économie d'un peu d'ondes positives, quand bien même viennent-elles du football…