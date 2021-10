Rouen. Carrefour city s'implante dans la rue Grand-Pont à Rouen

L'ancien magasin Intersport, situé au 24 rue Grand-Pont à Rouen, a rapidement trouvé une nouvelle vocation après le départ en retraite du gérant. C'est l'enseigne Carrefour city qui a pris possession des locaux et qui a ouvert ses portes au mois de décembre. Un nouveau supermarché de proximité qui faisait encore défaut dans ce quartier situé entre la Seine et la cathédrale. Les horaires d'ouverture élargis (du lundi au samedi, de 7h à 22h et le dimanche dès 9 heures) permettent des achats à toute heure !