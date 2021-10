Ouistreham. Les dockers bloquent le port pour une histoire de vin

Le 19 septembre 2018, les employés du port de Ouistreham clôturent la saison par un repas sur un bateau de la Brittany Ferries. Depuis un moment, les relations avec la direction sont tendues. Ce soir-là, c'est une histoire de nombre de verres de vin limité à deux pour les dockers qui met le feu aux poudres. Menés par le prévenu, délégué syndical cgt, ils bloquent l'accès au port empêchant un ferry de partir et ses passagers de quitter la gare. "Ce n'était pas un peu disproportionné ?", lui demande la procureure. "On ne pouvait pas discuter avec l'ancien directeur", répond-il. Il est condamné par le tribunal correctionnel de Caen à une amende de 1 500 euros avec sursis pour entrave à la liberté de travail plus 897,50 euros de préjudice matériel.