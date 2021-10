Caen. Tout son salaire passait dans la drogue

Le prévenu jugé vendredi 3 janvier à Caen (Calvados) pour acquisition, détention et usage de stupéfiants n'est pas présent. Affaibli par un AVC lui ayant fait perdre l'usage de son pied droit, cet ancien gérant de structures sportives revient de loin. Entre 2013 et 2019, il a été totalement dépendant aux stupéfiants. "Tout son salaire y passait" explique son avocat, "aujourd'hui il a tout arrêté et se soigne tant physiquement que psychologiquement, entouré par sa famille". En effet, l'homme de 49 ans, aujourd'hui sans ressources, a dépensé durant six ans des sommes faramineuses pour se procurer cannabis, cocaïne et surtout héroïne. Le tribunal correctionnel de Caen l'a condamné seulement pour usage illicite à trois mois d'emprisonnement avec sursis.