Seine-Maritime. L'état des lieux du foncier en zones d'activités

C'est un outil précieux destiné aux investisseurs, porteurs de projets, élus, techniciens des collectivités et agences de développement. D'avril à septembre 2019, Seine-Maritime Attractivité a réalisé une étude pour connaître les capacités d'accueil pour l'ensemble des zones d'activités du département. En 2019, près de 90 hectares ont été commercialisés et plus de 190 hectares apparaissent comme encore disponibles sur une cinquantaine de zones d'activités (des espaces artisanaux à la recherche de propriétaires), principalement sur l'axe Seine. Cela concerne en premier lieu la Métropole Rouen Normandie et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole puis la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo. Un pôle plus secondaire de disponibilités foncières se dégage au nord-­est du département, de la communauté d'agglomération Dieppe Maritime à la communauté de communes des Villes-­Sœurs.

Pour consulter ce document, actualisé deux fois par an, rendez-vous sur le site internet : www.seine-maritime-attractivite.com.