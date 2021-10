Rouen. Les huiles essentielles, quels usages pour le corps et l'esprit ?

Pour la fatigue, la dépression saisonnière, le stress, le sommeil, les douleurs musculaires et articulaires, voire le mal des transports… Les huiles essentielles peuvent s'avérer être un allié de choix et, parfois, une alternative à la prise de médicaments. "Les huiles stimulent nos propres réactions pour que le corps provoque un bien-être, explique Delphine Coriou, conseillère en aromathérapie à la Villa Saint-Marc à Rouen. On agit sur les sécrétions pour se faire du bien." Inhalées ou en application cutanée, diluées avec de l'huile végétale, les huiles essentielles peuvent aussi servir à la détox après les fêtes. Delphine l'assure, un mélange de laurier noble, de citron, de thym et de ravintsara en application sur le torse, 10 jours par mois chaque mois d'hiver, participera par exemple à la stimulation de votre système immunitaire. De quoi éviter les rhumes et autres petits tracas de la saison.

Bien choisir son huile essentielle

Attention toutefois au choix de l'huile essentielle, car l'on peut trouver de tout sur le marché, de plus ou moins bonne qualité. "Il faut un produit 100 % bio", insiste Delphine Coriou, qui conseille de s'assurer de quelques indications sur l'emballage. Il faut y lire "100 % pure et naturelle", ainsi que le nom en latin de la plante et le chémotype, c'est-à-dire la carte d'identité de l'huile essentielle, comme le linalol, tiré du thym. Une indication essentielle, car plusieurs chémotypes peuvent être tirés de la même plante ou d'une variété différente d'une même plante, avec des bienfaits différents. De même, Delphine préconise de se faire conseiller pour la posologie. "On a besoin de se pencher sur la problématique de chacun pour personnaliser." Côté prix, on trouve de tout en fonction de la rareté de l'huile. Les premières sont autour de 10 € pour un usage qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.