Caen. Une famille aux fourneaux à La Grenouille

Ce qui frappe en poussant la porte de La Grenouille, qui remplace Le Goût des autres dans le quartier Saint-Jean depuis le jeudi 12 décembre, c'est la décoration foisonnante. Ici, des affiches de l'épopée transatlantique du Normandie. Là, une pile de livres transformée en pied de lampe. Au fond, de grands dessins d'animaux au mur, œuvres du patron. "Un ensemble hétéroclite qui fonctionne bien", résume Sophie Maurer.

De Gacé à Caen

Avec son mari Antoine et leur fille Alexandra, ils ont quitté Gacé dans l'Orne pour ouvrir une seconde affaire dans la capitale du Calvados. Ces Parisiens, reconvertis il y a une petite dizaine d'années dans la restauration, avaient envie d'une nouvelle aventure, pour passer le relais à leur fille en douceur. Comme dans l'Orne, le restaurant s'appelle La Grenouille - la raison (téléphonique) de ce choix se trouve juste à côté de la caisse, derrière le comptoir - et propose une cuisine simple et de saison.

Au menu le jour de mon passage surprise : de la tartiflette. Malgré les fêtes qui se profilent et leurs excès, mon amie choisit ce classique. Pour l'accompagner, je privilégie le burger au fromage du moment… le reblochon. Il existe aussi au camembert ou au livarot AOP de Normandie, ou encore au cheddar… "L'option pour les petits bras", selon le patron ! L'expérience est réussie, notamment le pain, un élément clé de ce plat. En dessert, je regrette de ne pas pouvoir goûter le gâteau aux amandes qui s'affiche à l'ardoise… Mais, bonne nouvelle, j'en reçois un bout avec mon café gourmand !

L'établissement propose aussi des salades et des planches, pour les fins de journées conviviales. "Nous proposons l'apéro time, note la propriétaire. Nous voulons recréer l'endroit chaleureux que nous avions construit dans l'Orne". Avant de partir, n'oubliez surtout pas de découvrir le petit coin, bonus de l'établissement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous aurez du choix pour le rouleau de papier rose…

Pratique. 17 rue des Équipes d'urgence à Caen. Tel. 02 31 23 51 63