Alençon. Tendance Live : un concert unique

"Les Tendance Live ne sont pas des concerts comme les autres. Dans une société contemporaine où tout se vend et s'achète, ils sont gratuits et ouverts à tous. Leur organisation est entièrement portée par l'équipe d'une radio locale. La nature de leur programmation, composée d'une dizaine d'artistes et groupes de musique rassemblés pour l'occasion sur une même scène, en fait des événements musicaux hors normes.

Les Tendance Live ne sont pas des concerts comme les autres, aussi et surtout en raison des liens qui nous unissent depuis trente-sept ans en Normandie. Ces liens puissants qui existent entre une radio et ses auditeurs. Ce chuchotement quotidien entre les animateurs et vous. Vos histoires qui font notre histoire et dont les journalistes de la rédaction rendent compte toute l'année. Cette musique, bande originale de nos vies, qui nous permet de partager nos émotions.

Pour la septième année consécutive, nous sommes très heureux de vous offrir une nouvelle édition du Tendance Live Anova. Un cadeau qui n'est rendu possible que par l'engagement de nos partenaires institutionnels et privés, la fidélité des maisons de disques, la générosité des artistes et le travail d'une équipe passionnée.

Que chacun soit remercié. Belle soirée à tous."