Tendance Live Anova 2020. Les jolies mélodies de Maëlle

C'est la gagnante de l'émission The Voice en 2018. Une semaine avant qu'elle ne passe son bac, son premier album a été enregistré, composé et réalisé par Calogero. Entre les deux artistes, le coup de foudre musical et amical s'est noué dans un festival en 2018, où ils ont chanté en duo Prendre racine. Depuis, la belle aventure se poursuit. On retrouve dans la musique de Maëlle le piano de Calogero et son sens si précieux de la mélodie. A en juger par le succès de son premier titre Toutes les machines ont un cœur, il y a fort à parier que la demoiselle à la palette vocale impressionnante n'a pas fini de faire parler d'elle. Onze titres au total sont à découvrir.