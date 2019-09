À Saint-Étienne-du-Rouvray, l'immeuble Sorano est en cours d'évacuation

Des vitres brisées, les portes grandes ouvertes et des poubelles brûlées. À Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), l'immeuble Sorano sera bientôt vidé de ses derniers occupants. Le maire, Joachim Moyse, a pris un arrêté d'évacuation des lieux pour "danger grave et imminent".

Éviter un drame

Les derniers résidents présents sont tous en train de déménager les uns après les autres. L'immeuble doit être vide d'ici la fin septembre 2019, permettant ensuite d'être murée avant la programmation de sa destruction. "Un grand nombre d'incidents, d'accidents et même d'incendies se sont produits ces derniers temps, ils ont été de plus en plus nombreux", souligne Joachim Moyse qui veut éviter un "drame humain".

"C'est avec le trafic de drogues surtout que ça a commencé, rapporte René Tisserand qui est propriétaire depuis plus de 40 ans. Ça s'est dégradé depuis 2-3 ans surtout, il y a eu les squatteurs qui sont arrivés. Ils défoncent les portes et puis ils rentrent."

Derniers déménagements

Avec sa femme, René Tisserand ne va pas tarder à déménager. Comme pour l'ensemble des occupants restant, la Ville s'est chargée de leur trouver un nouveau logement. Il emménagera dans son nouvel appartement, situé quelques mètres plus loin, lundi 19 septembre.

L'arrêté municipal d'évacuation pour danger grave et imminent a été placardé sur toutes les entrées. - Amaury Tremblay

"Là je pars, on me donne 37 000 €, c'est à peu près le prix que je l'ai acheté mais il y a 43 ans", regrette-t-il. René Tisserand devra aussi faire avec un nouvel appartement un peu plus petit, "j'aurai deux chambres alors que là, j'en ai trois".

• BONUS AUDIO - Écoutez le reportage de Tendance Ouest :



A LIRE AUSSI.

Près de Rouen, le grand débat national fait des sceptiques

Près de 800 personnes privées de chauffage aux portes de Rouen