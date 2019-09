Eure : une chaumière part en fumée

Tendance Ouest a écrit :

Manche : ils trafiquaient les compteurs des voitures

Six hommes âgés de 25 à 58 ans ont été condamnés, mercredi 4 septembre 2019, par la justice à Coutances (Manche) pour escroquerie, travail dissimulé, faux et usage de faux, fraude fiscale, blanchiment d'argent. Pendant plus de quatre ans, ils ont escroqué près 200 personnes dont plusieurs dans l'Eure en trafiquant notamment des compteurs de voitures. Les peines vont de deux mois de prison avec sursis à trois ans ferme pour le chef de la bande.

