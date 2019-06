Bayeux vous invite à fêter la liberté retrouvée

Dans le cadre du 75eme anniversaire du débarquement en Normandie de nombreuses animations se déroulent début juin dans le Calvados et notamment à Bayeux. Pendant ces commémorations les générations vont se rencontrer et fêter sous différentes formes la liberté retrouvée. Cela peut se produire lors d'un bal musical, d'un défilé de véhicules de guerre ou même d'un spectacle mêlant lumière et émotion. Au sol ou dans les airs les couleurs, les sonorités de l'époque et l'ambiance qui régnera à Bayeux du 6 au 9 Juin vous transporteront 75 ans en arrière.

Un point sur quelques-uns des événements du D-Day à Bayeux avec Loic Jamin, Maire adjoint en charge du tourisme, des musées, de la promotion de la ville de Bayeux et la valorisation du patrimoine :

Jeudi 6 Juin "Le chant des Coquelicots" (à partir de 22h dans la cour de l'hôtel du Doyen)

Vendredi 7 Juin : Le Bal de la liberté (dès 19h place Charles de Gaulle)

Dimanche 9 Juin : La parade de la libération + passage de la patrouille de France (dès 11h rue principale)

Concernant la journée du dimanche pensez à arriver tôt le matin pour la parade et si possible muni d'un drapeau afin d'alimenter encore plus l'ambiance qui fera bouger Bayeux.

Nous n'évoquons donc ici qu'une partie des nombreuses festivités du Calvados et de la ville de Bayeux concernant ces commémorations du débarquement. Notez par exemple que ce dimanche à 23h30 des feux d'artifice seront tirés en simultané sur les communes de Longues sur Mer et Port en Bessin. Tout le programme du D-Day est disponible sur bayeux-bessin-tourisme.com et bayeux.fr.

