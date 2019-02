Caen : le Bellivet, une affaire de famille

Sébastien Sommaire et son fils Benjamin ont ouvert une nouvelle boulangerie-snack, baptisée Le Bellivet, au cœur du centre-ville de Caen (Calvados). La famille Sommaire a repris la célèbre boulangerie caennaise La Viennoise et lui a offert un coup de jeune et un nouveau nom. Dans cet espace joliment décoré, le père et le fils proposent des nouveautés. "En plus de l'offre habituelle, nous proposons des burgers, galettes, mousse au chocolat et tiramisu. Nous avons installé un mange debout à l'intérieur et nous aurons bientôt une terrasse !", annonce Sébastien Sommaire. Le père et le fils ont à cœur de proposer des produits maison, qui peuvent désormais être dégustés sur place. "Les habitués devaient souvent manger sur des bancs ou sur des murets dans la rue. Avec la future terrasse, ils pourront s'installer confortablement".

Pratique. 15 Rue Bellivet, 14 000 Caen. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h. Tel : 02.31.85.60.82