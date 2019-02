[Coupe de France] Le HAC battu par Vitré : "on sort par la petite porte"

Le match

La fatigue, l'accumulation des matchs auront sans doute eu raison, en partie, de l'équipe havraise qui n'a pu montrer que peu de choses sur le terrain de Vitré, à la différence des Bretons, poussés par leurs supporters. Malgré un bon début de partie du HAC, ce sont bien les Vitréens qui se sont procuré les plus belles occasions de la première mi-temps. Ils ont aussi pu compter sur un gardien en pleine forme. Transcendés, les Bretons finissent par trouver le chemin du but à la 33e minute sur un coup franc de Jordan Le Bacle (1-0).

La seconde période n'est pas mieux pour les Havrais qui ne parviennent pas à réagir ni à transpercer la défense vitréenne, et pire, laissent filer les attaquants vers leur but. Résultat : un deuxième but de Vitré dès la 47e minute (2-0). Et il n'aura fallu attendre que 10 minutes pour voir un troisième ballon arriver au fond des filets havrais (3-0).

La chute de Himad Abdelli à la 75e minute dans la surface de réparation n'y changera rien : simulation juge l'arbitre qui lui donne un carton jaune.

Le HAC est tombé dans le piège des divisions inférieures, "le charme de la Coupe" que redoutait Oswald Tanchot et sur laquelle il alertait dès le début de la compétition. "Il y a une façon de sortir de la Coupe de France et là on n'a pas fait honneur à notre qualification face à Bordeaux, on sort par la petite porte, a réagi le coach. On a fait un match pour le moins passif et l'équipe de Vitré a fait un vrai match de Coupe de France et la différence est énorme."

Les buts

33e : Jordan Le Bacle

47e : Eliott Sorin

57e : Marwane Elaz

Score final : 3-0

La fiche

Cartons : HAC : Coulibaly (39e) ; Abdelli (76e)

Vitré : Elaz, Gros, Rocu, Guilbault, Aubeneau, Le Bacle, Sorin, Rouger, Hénaff (76e), Duval, Menoret (83e), Barru, Le Borgne ; Entr : Sorin

HAC : Balijon, Bese, Camara (46e), Coulibaly, Traoré, Bonnet, Ferhat (59e), Youga, Lekhal, Abdelli, Assifuah, Thiaré, Dzabana (79e), Mayembo ; Entr : Tanchot