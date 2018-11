First Man, le premier homme sur la lune, un film émouvant

Aujourd'hui je vous parle du film " First Man, le premier homme sur la lune" de Damien Chazelle avec Ryan Gosling.

Ce film s'inspire de l'histoire vraie du premier voyage humain sur la Lune, d'après le livre de James R. Hansen intitulé " Le premier homme : à la découverte de Neil Armstrong ". Le réalisateur Damien Chazelle, après l'intense Whiplash et le succès La la land, a voulu coller au plus près de la réalité pour ce film spatial en racontant dans le détail et de manière intimiste l'exploration lunaire humaine.

Un défi de taille qu'il a parfaitement maîtrisé et qui m'a captivé. La bonne idée du film, c'est de parler de la conquête spatiale du point de vue humain et non juste scientifique. C'est d'observer tout cela par la petite lorgnette et non avec du recul et des plans larges. J'ai senti la peur de chaque pilote au moment du départ en mission. L'incertitude inhérente à chaque essai. J'ai eu l'impression de m'asseoir à table avec eux à chaque repas de fête et non pas de voir une succession de chiffres qui montre que la poussée du propulseur sera améliorée la prochaine fois. Ce n'est pas la NASA qui envoie des hommes dans l'espace et qui subit des pertes en cas de raté. C'est Neil qui décolle, avec Buzz. C'est Gus qui ne reviendra pas.

J'ai porté toute cette douleur des pertes avec Neil Armstrong grâce à un Ryan Gosling toujours aussi sobre mais juste. L'histoire de cet homme qui a marqué l'humanité est assez terrible, et le film annonce la couleur dès le début du film. La mort rôde à chaque étape de sa vie, mais la mission lunaire est faite pour lui, le film nous montre sa passion et sa rage.

First Man, le premier homme sur la lune est un film qui m'a marqué. J'ai été étonnée de toute l'émotion que m'a fait ressentir Damien Chazelle tout au long de la projection, et qui m'a fait décoller aussi, pourtant bien assise sur mon fauteuil. Je vous conseille fortement ce film, à voir actuellement au cinéma.

