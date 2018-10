Le MoDem lance une consultation en vue des élections municipales

"La parole aux Caennais" : c'est le nom du questionnaire distribué (et accessible sur internet) par Caen de toutes nos forces, l'association du MoDem (Mouvement Démocrate) à Caen (Calvados). L'objectif est de recueillir l'avis des habitants, en vue des prochaines élections municipales, qui auront lieu en 2020, et "d'amener des personnes ou des idées", confie Nicolas Joyau, l'un des trois élus MoDem de la majorité. Cela devrait aussi permettre de faire l'association, même si Nicolas Joyau assure qu'il n'y a "pas de déficit d'image du travail des élus MoDem de la municipalité". Un bilan des actions de la majorité sera fait en parallèle de la construction du projet.

"Construire une ville durable"

Le questionnaire permettra de "prendre la tendance sur les idées nouvelles". Le MoDem souhaite développer les thèmes des transports et de l'environnement, "construire une ville durable" selon les mots de Nicolas Joyau. Alors que La République en Marche a elle aussi lancé récemment une consultation des Caennais, l'élu MoDem assure qu'une alliance avec un autre parti n'est pas à l'ordre du jour. "Avant de savoir avec qui on porte un projet, il faut savoir quel projet on défend", explique Nicolas Joyau, qui ne ferme aucune porte pour le moment, "sauf avec les partis des extrêmes".