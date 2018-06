L'horoscope signe par signe de ce samedi 9 juin

Bélier

Vous recherchez une enveloppe de colorants pour égayer votre vie. Vous changerez les objets de place et les revisitez. Vos idées sont brillantes.

Taureau

Tout vous ramène à l'objet de vos sentiments. Un parfum dans l'air, cette envie de consolider des liens, fonder une existence avec des projets à long terme.

Gémeaux

Vous avez la qualité de votre grand défaut. La curiosité qui vous pousse toujours à aller au fond des choses. Tout engagement est l'objet d'une enquête serrée. La confiance règne.

Cancer

Vous rêvez de grandes aventures. La réalité est hélas bien plus ordinaire. Le sport, trop percutant ; se remettre en cause, trop fatigant. Demain sera plus énergique

Lion

Il n'y a pas d'âge pour faire une crise d'adolescence. La peur de n'être plus totalement le même vous obsède. Ça va mal, vous n'y comprenez plus rien.

Vierge

Journée de pause, le ménage attendra et la perceuse dormira dans son écrin. Consacrez-vous du temps pour vivre tout simplement loin de tout cocktail toxique.

Balance

Glissement assez rapide. Votre ennemi partait perdant, il a brillamment atteint son objectif. La nature et les événements auront travaillé pour vous. Bingo.

Scorpion

Sous la baguette toujours si incroyablement sûre, vous saurez mener de main de maître tout votre petit monde. Une main de fer dans un gant de velours.

Sagittaire

Vous êtes une machine de travail assez remarquable. Vous recherchez toujours de nouvelles options pour progresser, progresser encore.

Capricorne

Journée de cap sur la prévention. Vous pressentez un malaise latent chez vos enfants. Soyez attentif en amenant le dialogue pour juguler tout danger.

Verseau

Vous vous posez la question quant à la dose d'efforts que vous pouvez exiger de votre progéniture. Vous craignez d'être un tyran mais de bonne volonté.

Poissons

Prenez soin de votre cœur. Les sentiments certes mais aussi l'état de votre santé. Évitez toute négligence ou pire la politique de l'autruche.