Fêtes des mères : et vous, qu'allez-vous offrir ?

La fête des mères c'est dimanche 27 mai 2018. Une date parfois ancrée dans les traditions familiales mais qui peut être aussi un véritable casse-tête quand il s'agit de trouver un cadeau. Réactions.

Bijoux, fleurs, album photo ? Chaque année c'est le même casse-tête : que va-t-on offrir à sa maman pour la fête des mères. Cette année, elle tombe dimanche 27 mai 2018 et sur le port de Caen, Marion Jeanmichel, lycéenne caennaise à Saint-Ursule, a décidé d'acheter un bouquet de fleurs. "C'est un cadeau que j'offre chaque année, explique-t-elle, ça lui fait toujours plaisir même si c'est moins important qu'un anniversaire".

Les fleurs, la valeur sûre

À côté d'elle, Axelle Mérouze n'a pas encore réfléchi à la question, "mais je vais bientôt le faire", précise la jeune fille. Chaque année elle offre un cadeau différent, si elle ne trouve rien, son choix se portera aussi sur un bouquet de fleurs. "On n'a pas vraiment besoin d'offrir un cadeau à sa maman. On peut en offrir quand on veut en réalité après c'est vrai que là c'est la bonne occasion".

Quand les lycéennes se replongent dans leurs souvenirs, les cadeaux élaborés à l'école primaire leur reviennent en mémoire. "Un collier oui c'est vrai ! En pâte bizarre", rigole Axelle. Kelly Chauvin, elle, avait offert une mosaïque avec une fleur. Un cadeau qui avait fait son petit effet.