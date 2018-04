Les jeux vidéo en fête à Villers-sur-mer

Villers-sur-mer Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018, le Festival de jeux vidéo Vidéoludique pose ses bagages au centre Villare à Villers-sur-Mer.

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 aura lieu la 4e édition du Festival Vidéoludique au centre associatif et culturel le Villare à Villers-sur-Mer Le concept ? Réunir des passionnés de jeux vidéo (associations, vendeurs et grand public) pour jouer et discuter à propos du passé, présent et futur des jeux vidéo.

Du jeu vidéo, mais pas seulement

Sur place, une quarantaine de postes de jeu attend les visiteurs, avec un large choix de consoles allant des années 1980 jusqu'à nos jours. Au programme, des tournois sur des jeux tels que FIFA 18, Mario Kart 8 Deluxe ou encore TrackMania.

L'association Pix3l proposera de la réalité augmentée mais également un blindtest le samedi soir. Le magasin Game Cash de Caen présentera lui des jeux et goodies pour ne pas repartir les mains vides. Sur place, la cuisine Yakuzen présentera des plats traditionnels japonais et La cantine de Steve des burgers venant de son foodtruck.

Pratique. Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 au centre le Villare de Villers-sur-mer. Entrée gratuite.