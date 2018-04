Tennis de table : l'équipe de la saison prochaine commence à se dessiner

Le Caen Tennis de Table Club (Calvados) a annoncé la prolongation de Marcos Madrid, ainsi que l'arrivée de l'Italien Niagol Stoyanov pour la saison prochaine. Alors que l'objectif de remontée ne sera pas atteint cette année, le club se veut ambitieux.

Malgré une défaite vendredi 30 mars contre Argentan, le Caen TTC remonte provisoirement à la quatrième place du classement de Pro B. Le club caennais le sait, il ne remontera pas en Pro A dès cette saison comme espéré initialement et a revu son objectif, à savoir finir sur le podium, pour bien amorcer la prochaine saison. Prochaine saison qui se fera avec Marcos Madrid, a annoncé le club, qui effectuera donc sa 7e année en Normandie. Pour compléter l'équipe, l'Italien Niagol Stoyanov, 180e mondial et cette année joueur de Cergy-Pontoise en Pro A a d'ores et déjà signé pour 2018-2019. Ce recrutement ambitieux prouve la volonté du club de n'être que de passage en Pro B.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2017 avec Cergy-Pontoise, Niagol Stoyanov vient apporter son expérience à des Caennais qui ont souvent douté cette saison. - Caen TTC

Nouvelle formule pour le double

L'un des défauts de Caen cette saison a été le double qui a mis du temps à trouver le binôme idéal et qui a trop peu brillé. "Niagol est un bon joueur de double, mais avec la formule qui change la saison prochaine on devrait moins avoir de problèmes", explique l'entraîneur assistant Jimmy Devaux. En effet, la saison prochaine le double ne se jouera qu'en cas d'égalité 2-2 à l'issue des matchs en simple. Quid du reste de l'équipe ? Jimmy Devaux sera toujours là, "à moins d'une grosse offre du Qatar !" Dorian Zheng lui reprendra son intégration à l'équipe où il l'avait commencée avant d'être interrompu par sa blessure. D'autres mouvements sont à prévoir.

Pratique. Prochain match à domicile, vendredi 6 avril à 19h30 au stade Hélitas

A LIRE AUSSI.

Tennis de table (Pro B) : Un Caen TTC "new look" et prêt au combat

Le Caen TTC vise la remontée immédiate en Pro A

Ligue 1: le podium pour Nice, la rechute pour Lorient

Espagne: avec Zidane, le Real décroche sa 33e Liga

Un nouveau gymnase pourrait accueillir le Caen Handball