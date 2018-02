Marseille bat Metz 6-3 et reprend la deuxième place de Ligue 1

Marseille, qui menait tranquillement 5-0 grâce notamment à un triplé de Florian Thauvin, a finalement battu Metz 6 à 3 pour reprendre la deuxième place de Ligue 1 dans l'attente du choc au sommet de la 24e journée entre Monaco et Lyon, dimanche.

Avec des buts signés Sanson (6e), Thauvin (8e, 44e, 55e), Germain (49e) et Mitroglou (75e), contre un doublé de Mollet (74e, 84e) et un but de Niane (90e) pour Metz, l'OM totalise 51 points, soit trois de plus que Lyon.

