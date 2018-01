Après une altercation en boîte de nuit, il brûle la voiture de son rival

Jugé en comparution immédiate par le tribunal de Rouen (Seine-Maritime), ce prévenu est accusé de destruction volontaire de véhicule par substances explosives.

C'est très tôt le matin du 6 janvier 2018 que la Police est appelée par un témoin qui leur signale une voiture en feu, non loin de leur commissariat, à Rouen. Le propriétaire du véhicule arrive vite sur les lieux et désigne aux policiers l'auteur des faits : Anthony Ancelin, 22 ans.

Altercation en boîte de nuit

Au sortir d'une boîte de nuit, une altercation l'a opposé à la victime, qui avait sollicité de ses amis qu'ils lui "cassent la gueule", dit le prévenu à la barre, arguant du fait qu'il s'était approché trop près de son amie. Rentré chez lui, il téléphone à un ami du prévenu pour s'informer sur l'emploi du temps de la victime, précisant qu'il allait brûler sa voiture. Joignant le geste à la parole, le prévenu sillonne en voiture les rues de la ville pour mettre son projet à exécution. Il retrouve la voiture de la victime et l'asperge de produit inflammable avant d'y mettre le feu.

Une pulsion irrépressible

Vite interpellé, il est placé en garde à vue et subit le test de l'éthylomètre qui révèle un taux d'alcoolémie très au-dessus de la norme légale. Il explique qu'une grande quantité d'alcool absorbé dans la boîte de nuit et que, dépassé par les événements, il n'a pas hésité à commettre un geste qui aurait pu s'avérer gravissime compte tenu des habitations autour des lieux du délit et des nombreuses voitures qui y stationnaient. Pour le Ministère Public, "C'est un comportement irresponsable qui doit être sanctionné". La défense affirme que "Le prévenu a cédé à une pulsion irrépressible". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne, à l'audience de ce jour lundi 8 janvier 2018, à quinze mois de prison dont sept assortis du sursis, et à une obligation de soins.

