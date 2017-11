L'ASPTT Caen lance une nouvelle pratique : le korfbal

Le club omnisports de l'ASPTT Caen (Caen) vient d'intégrer le korfbal dans son panel d'activités sportives. Une nouvelle pratique ouverte à tous, qui ne requiert pas de compétences physiques accrues.

Inventé aux Pays-Bas au début du XXe siècle, et arrivé en France dans les années 80 du côté de Saint-Étienne, le korfbal est une discipline proche du basket-ball. Se pratiquant sur un terrain de 40x20m, deux équipes mixtes de huit joueurs s'affrontent en tentant de mettre un ballon dans un cerceau à 3m50 de haut, sans panneau. "Dans chaque équipe, il y a quatre femmes pour autant d'hommes. Les hommes ne peuvent défendre sur les hommes, et vice versa", explique Antoine Salmon, entraîneur-joueur.

La coopération aux avant-postes

Pouvant jouer tout autour du panier, le korfbal interdit le dribble et le contact mais favorise le jeu collectif. "La qualité primordiale est l'esprit de coopération. Pour marquer un panier, il faut que toute l'équipe travaille ensemble", rétorque celui qui est à l'initiative du projet depuis 2016. "Cela nécessite beaucoup de vitesse car tout se joue en passes et interceptions".

En loisir ou en compétition

Ouvert à partir de 18 ans, avec pas moins de 8 licenciés à Caen pour l'instant, Antoine Salmon souhaiterait développer d'autant plus la discipline. "On a eu l'occasion de participer à un tournoi cet été à Massy où on a rencontré l'équipe de France, Cardiff et d'autres équipes françaises. Cela a été une super expérience qui a renforcé l'adhésion de plusieurs joueurs", se satisfait le joueur du Caen Korfbal. "L'objectif cette année est de fidéliser des participants et à terme de pouvoir s'inscrire aux championnats officiels d'ici l'année prochaine".

Pratique. Entraînement tous les jeudis 19h à 20h30 hors vacances scolaires. Lieu : Gymnase Albert Camus, Boulevard de la Charité à Caen. Tarif : 70€ l'année.

