Le Chef & sa femme ? traditionnel et moderne à la fois

C’est bon signe. Cette table jouit d’un décor moderne, vert kaki et marron. On y a le souci du détail, avec des couverts originaux et un design soigné. La carte, elle, oscille entre fondamentaux régionaux de cuisine (croustillant de camembert aux pommes, faux-filet sauce au bleu, œufs en meurette) et improvisations bien venues (mousseline de haddock au beurre blanc, suprême de volaille au paprika, crottin mariné à l’ail confit).

Première possibilité : la formule déjeuner permet le choix entre les différents plats cités ci-dessus parmi d’autres. Entrée+plat et plat+dessert à 13 euros, ou les trois pour 18 euros. Des tarifs qui passent à 18 et 24 euros pour le menu supérieur, où se côtoient spring roll de crevette à la coriandre, grenadin de thon sauce soja ou encore une crème brûlée au whisky et beurre salé.



Le choix est difficile, le résultat excellent

D’autres plats, comme le crottin mariné (6 euros), le marbré de foie gras aux figues (13 euros) ou le très attirant café gourmand (7 euros) sont à la carte. Le choix est difficile, mais sera dans tous les cas judicieux. Au bout du repas, je suis repu, et satisfait. Le chef et sa femme flirtent avec le sans-faute.

Pratique. Le Chef & sa femme, 11, rue du 11 novembre à Caen. Tél. 02 31 84 46 53.