Un peu de patience, beaucoup de recherche et une bonne dose d'adrénaline: c'est le cocktail gagnant qu'évoquent tous les photographes qui se sont pris de passion pour l'urbex, l'exploration urbaine. Armés de leurs appareils, ces aventuriers des temps modernes partent à la chasse aux lieux abonnés par l'homme mais qui constituent encore de magnifiques décors pour leurs clichés.

Vieilles usines ou manoirs abandonnés

Et Caen et sa région représentent pour eux un beau terrain de jeu. "Dès mon enfance, j'allais dans l'ancienne usine de la SMN (Société métallurgique de Normandie), à Colombelles où j'ai grandi, raconte Antoine. En réalité, je pratique l'urbex depuis toujours ou presque!" D'anciens sites industriels, des châteaux ou manoirs abandonnés ou encore des églises ou hôpitaux désaffectés… L'aventure de l'urbex peut parfois conduire "à des déceptions quand les lieux sont trop dégradés mais le plus souvent ce sont de bonnes surprises", assure Antoine.

Comme lui, de plus en plus de photographes cherchent à dénicher des endroits devant lesquels les gens passent sans les regarder, et surtout des lieux inexplorés. Le but: leur redonner vie à travers l'objectif, en saisir l'âme."Au-delà de la belle image, j'aime aussi connaître l'histoire des lieux, creuser pour voir au-delà de la photo", assure Stan, un autre photographe qui pratique l'urbex depuis quatre ans.

Lieux secrets

Et pour découvrir ces précieuses adresses, c'est un peu la chasse au trésor grandeur nature. "Un ami peut parfois vous transmettre une adresse mais, le plus souvent, on le découvre en se baladant ou en fouillant sur Google Map", détaille Antoine. Chacun y va de sa technique et garde ensuite jalousement secret son nouveau petit trésor, surtout pour protéger les bâtiments. "Il est vraiment capital de ne pas communiquer l'adresse, explique Antoine. Nous gardons le secret pour les préserver et éviter d'éventuelles dégradations."

"Ces derniers temps, il y a eu un effet de mode autour de l'urbex via les réseaux sociaux, complète Stan. Beaucoup ont voulu visiter des lieux où trop de détails avaient été donnés et beaucoup d'ados se sont lancés dans des expéditions dangereuses, il y a eu des accidents". Pourtant, lui a déjà pris quelques risques, comme le jour où il a escaladé une grue installée dans le centre-ville pour faire une photo de Caen vu de haut. Un goût de l'aventure qui lui a même parfois valu un petit détour par la case commissariat. "Même s'ils ne sont pas occupés, ces lieux appartiennent bien à quelqu'un", rappelle-t-il en souriant. La violation de domicile peut valoir à ces néo-explorateurs quelque 3 700 € d'amendes.

D'ailleurs, pour éviter les risques, l'urbex se pratique souvent en bande. Car au détour d'une virée, personne n'est à l'abri d'une mauvaise rencontre ou d'un pépin pratique. Stan se balade avec un groupe de photographes formé au cours des explorations. Pour Antoine, ce sont les cousins qui suivent, sans prendre de photos. "Juste pour l'adrénaline, la curiosité: avec l'urbex, on ne sait jamais ce que l'on va découvrir en poussant la porte."