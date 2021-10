Le Caen Basket Calvados affrontera Tarbes en playoffs

L'enjeu du match entre Caen et Chartres était capital puisque seul le vainqueur allait pouvoir valider son billet pour les palyoffs. Malgré la pression, les Caennais n'ont pas tremblé et prenaient rapidement le commandement des opérations (11-28, 10e). Sous l'impulsion de l'Américain Bill Clark (24 points et 12 rebonds) et du Serbe Nemenja Calasan (18 points et 10 rebonds), l'affaire était pliée à la mi-temps pour le CBC (30-49).

La seconde période n'était qu'une simple formalité pour les Normands qui déroulaient tranquillement leur jeu. Les hommes d'Hervé Coudray affronteront Tarbes pour le premier tour des playoffs.