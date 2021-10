Le Carlotta, quai Vendeuvre à Caen

Quantité et légèreté

Et il suffit d'ailleurs de plonger dedans pour se rendre compte de la qualité des plats servis. Les pâtes aux gambas parfaitement grillées, saveurs provençales, sont un pur délice. Leur légèreté, malgré la bonne quantité, m'a d'ailleurs permis d'enchaîner sur un dessert tout aussi bien préparé. Outre la carte qui comprend trois menus (24,50 €, 30,50 € et 42 €), "des suggestions du moment" sont proposées. Lors de mon passage, des pétoncles farcis au beurre d'ail ou des ravioles à la fleur de courgette et langoustines. Pour continuer : rôti de veau à la crème de morilles, cabillaud chorizo et haricots coco ou foie de veau poêlé aux échalotes confites, entre autres. Bien sûr, la maison n'a pas oublié les tripes à la mode Caen, ni le sens du service, cordial et souriant.

Pratique. 16 quai Vendeuvre à Caen.

Tél 02 31 86 68 99