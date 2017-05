Roland-Garros: Nadal et Djokovic économisent de l'énergie

Novak Djokovic, le tenant du titre, et Rafael Nadal, grand favori pour lui succéder, n'ont pas gaspillé d'énergie pour franchir lundi le premier tour de Roland-Garros en trois sets.

L'Espagnol a balayé le Français Benoît Paire 6-1, 6-4, 6-1 en 1h 52 min. Le Serbe a mis un peu plus de temps (2h 27 min), mais n'a pas tremblé non plus pour battre le Barcelonais Marcel Granollers 6-3, 6-4, 6-2 sous les yeux de son nouveau mentor, Andre Agassi.

Nadal avait déclaré de Paire qu'il n'était "pas l'adversaire qu'on souhaite affronter au premier tour". Le Français, 45e mondial, ne lui a pourtant guère posé de problème, sauf dans la deuxième manche.

En quête de son dixième titre à Paris, le Majorquin n'avait pas joué depuis sa défaite en quarts de finale du tournoi de Rome, contre l'Autrichien Dominic Thiem, il y a dix jours. C'est pour l'instant son seul revers de la saison sur terre battue après trois titres à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid.

Il a dominé du fond du court avec son grand coup droit et a bien couru sur les amortis de l'Avignonnais. Le Français, gêné en fin de match par des douleurs aux abdominaux, n'a rivalisé que dans le deuxième set, où il a eu le break à 3-1.

Au deuxième tour, Nadal, 4e mondial, affrontera le Néerlandais Robin Haase.

Djokovic disputait quant à lui son premier match depuis le début de sa collaboration avec Agassi. L'ancien champion américain a assisté, impassible dans les tribunes du Central, à la rencontre facilement dominée par son poulain contre le 77e mondial.

Djokovic et Agassi ont décidé de travailler ensemble à Roland-Garros. Il ne s'agit pas pour le moment d'une collaboration à long terme. Au début du mois, le Serbe avait congédié tout son staff, dont son entraîneur depuis plus de dix ans, Marian Vajda.

Entre anciennes championnes

Paraissant en jambes, le N.2 mondial n'a eu aucun mal à se débarrasser de Granollers, 31 ans, un bon spécialiste de la terre battue, trois fois huitième de finaliste à Paris. Lors de leurs trois affrontements précédents, il ne lui avait cédé que dix jeux en huit sets.

Au deuxième tour, Djokovic affrontera le Portugais Joao Sousa.

La tenante du titre chez les dames, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, a passé le premier tour en battant une autre ex-championne, l'Italienne Francesca Schiavone, en deux sets 6-2, 6-4.

Muguruza a eu une année difficile depuis son succès l'an passé. Cette saison, elle a attendu son dernier tournoi de préparation, à Rome, pour se qualifier pour sa première demi-finale (elle a dû abandonner à cause d'un torticolis).

Schiavone, 36 ans, a remporté le tournoi en 2010. Mais elle est retombée dans l'anonymat depuis plusieurs saisons (78e mondiale). Il y a quatre ans qu'elle n'a plus atteint la deuxième semaine d'un Grand Chelem.

Muguruza, 5e mondiale, s'est imposée, avec un peu plus de difficulté dans le deuxième set, en prenant l'initiative dans l'échange.

Au prochain tour, elle affrontera l'Estonienne Anett Kontaveit (53e). Un choc avec la Française Kristina Mladenovic pourrait avoir lieu en huitièmes de finale.

Avant l'entrée en lice de la Nordiste, les autres Français engagés lundi avaient tous perdu. Le 15e et dernier Roland-Garros de Paul-Henri Mathieu s'est achevé par une défaite sèche contre le Belge David Goffin, trois fois 6-2.

