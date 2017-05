Législatives 2017, Seine-Maritime, 3e circonscription: Cyrille Grenot, En Marche

Cyrille Grenot est candidat aux élections législatives 2017 dans la 3e circonscription de Seine-Maritime pour le mouvement En Marche.

Après le retrait de l'investiture de William Tchamaha et un imbroglio autour d'une femme investie sans son consentement, c'est finalement Cyrille Grenot qui hérite de la 3e circonscription de Seine-Maritime pour la République en Marche. Originaire du Nord et habitant à Rouen depuis 20 ans, il est marié, père de quatre enfants et exerce le métier de pharmacien. Il avait déjà tenté sa chance en 2012.

