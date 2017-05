Législatives 2017, Seine-Maritime, 7ème circonscription : Pascaline Wittkowski (Parti Animaliste)

Pascaline Wittkowski est candidate aux élections législatives 2017 dans la 7ème circonscription de Seine-Maritime pour le Parti animaliste.

Pascaline Wittkowski est âgée de 54 ans. A travers sa candidature, elle souhaite représenter les intérêts des autres espèces dans le but de faire évoluer les lois afin que leurs intérêts en tant qu'individus soient pris en compte. Pascaline Wittkowski est une militante de la cause animale. En novembre 2016, elle avait lancé un appel à l'attention d'Édouard Philippe, alors maire du Havre, pour que la ville n'accueille plus de cirques présentant des numéros avec des animaux sauvages ou domestiques.

Le programme du Parti animaliste ici.

A LIRE AUSSI.

Édouard Philippe Premier ministre : les réactions en Seine-Maritime